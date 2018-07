Luan sente lesão e Grêmio deve ter Alan Ruiz domingo

O técnico Luiz Felipe Scolari terá um desfalque de última hora para escalar o Grêmio diante do Bahia neste domingo, em Porto Alegre, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Luan sofreu uma lesão na perna, ficará pelo menos uma semana afastado do futebol e, por isso, foi vetado.

"O Luan teve um edema e o jogador não tem condições de participar do próximo jogo. Estamos até comunicando a CBF já que o jogador tinha uma convocação (para a seleção sub-21). A previsão é de que fique afastado pelo menos uma semana", declarou o médico gremista Márcio Bolzoni.

Sem Luan, a tendência é que Alan Ruiz seja o titular neste domingo. Desta forma, o Grêmio deverá entrar em campo com: Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Werley e Zé Roberto; Ramiro, Fellipe Bastos, Giuliano e Alan Ruiz; Dudu e Barcos.

No treinamento deste sábado, Zé Roberto e Giuliano foram poupados, mas devem atuar normalmente. Em relação à equipe utilizada na derrota por 2 a 0 para o Santos, pela Copa do Brasil, Felipão contará com a volta de Fellipe Bastos, que ficou fora naquela ocasião por já ter atuado na competição pelo Vasco.