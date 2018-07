Luan será operado e desfalca Palmeiras por 10 semanas

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari terá um importante desfalque para armar o Palmeiras nas próximas partidas. Nesta quarta-feira, o atacante Luan passou por exames médicos que comprovaram a gravidade da sua lesão no pé esquerdo. Ele precisará passar por uma cirurgia e ficará afastado dos gramados pelas próximas dez semanas.

O jogador não atuou nas duas últimas partidas, diante de XV de Piracicaba e Ituano, mas a expectativa do departamento médico palmeirense era de que a lesão regredisse com tratamento alternativo. No entanto, o exame desta quarta apontou uma fratura por stress, que tornou necessária a operação.

Luan será operado nesta quinta-feira e caso o tempo previsto de afastamento seja confirmado não deverá mais atuar neste Campeonato Paulista. Ele seria liberado apenas para uma eventual fase semifinal, mas ainda precisaria readquirir ritmo de jogo antes de ser aproveitado.

Na ausência do jogador, Scolari deve seguir optando por Maikon Leite, como fez nas últimas duas partidas. A nova formação tem dado certo e foi com ela que o Palmeiras assumiu a liderança do estadual. A equipe tem 17 pontos, em sete rodadas, e volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Guaratinguetá, às 21 horas, no Estádio Dario Rodrigues Leite.