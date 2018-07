Luan será operado e perderá 1º semestre do Atlético-MG

Os exames de imagem feitos pelo atacante mostraram a ruptura do menisco lateral do joelho e uma lesão na cartilagem do fêmur direito. De acordo com o médico Rodrigo Lasmar, Luan será operado já na próxima semana e não vai deverá entrar em campo antes da Copa do Mundo, perdendo todo o Campeonato Mineiro e a fase de grupos da Libertadores.

"É uma lesão grave, de expectativa de quatro a seis meses para voltar ao esporte. É uma fatalidade, mas faz parte do esporte", comentou Lasmar. O departamento médico do Atlético também tem Richarlyson, que se recupera de cirurgia e o lateral Lucas Cândido, com pubalgia. Leandro Donizete sente dores na panturrilha mas, "a princípio" não preocupa Lasmar.