Luan sofre edema e vira dúvida no Palmeiras; Patrick de Paula volta a treinar

O técnico Abel Ferreira pode sofrer mais uma baixa no Palmeiras para o jogo deste domingo, contra o América-MG, no Allianz Parque. O zagueiro Luan sofreu um edema na panturrilha direita e ficou de fora do treino desta sexta-feira. Assim, virou dúvida para a partida válida pela quinta rodada do Brasileirão.

Com dores no local, Luan deixou mais cedo a partida contra o Juventude, na quarta, ainda no primeiro tempo. Nesta sexta, foi confirmado o edema. E ele iniciou o tratamento. Como a partida contra o América está marcada para as 11 horas de domingo, o defensor terá menos de 48 horas para se recuperar.

Na quarta, Abel recuou Felipe Melo para formar dupla de zaga com Renan. A opção poderá ser repetida no fim de semana, caso Luan não se reabilite completamente do edema. Abel tem poucas alternativas para a posição. Apenas Kuscevic, que está voltando de lesão. Gustavo Gómez está com a seleção paraguaia na Copa América, e Alan Empereur não tem mais contrato.

Outras baixas são o goleiro Weverton e o lateral Viña, ambos também na Copa América. Gabriel Veron ainda se reabilita de uma lesão na coxa esquerda, o meia Danilo segue em tratamento e Lucas Lima foi afastado após ser flagrado em festa clandestina, em meio à pandemia.

Os meias Patrick de Paula e Danilo Barbosa também estão fora. Mas deram esperanças ao torcedor nesta sexta. Em processo avançado de recuperação física, a dupla treinou com o grupo e foram as novidades do dia no Palmeiras.

O elenco palmeirense volta a treinar na manhã deste sábado justamente às 11h, mesmo horário da partida de domingo, para iniciar a adaptação à rotina diferente que o jogo vai exigir.