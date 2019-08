Luan supera marca de Renato Gaúcho e é aplaudido pela torcida do Grêmio

O futebol do atacante Luan voltou a se destacar e chamar a atenção no Grêmio. Autor do primeiro gol, ele foi o destaque na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, neste sábado à tarde, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre (RS).

O gol anotado por Luan foi o de número 75 com a camisa do time gaúcho. Com isso, ele ultrapassou o técnico Renato Gaúcho e Loivo na artilharia histórica do clube. O camisa sete é agora o 12º maior artilheiro gremista, atrás de Jonas, com 78. Com 264, Alcindo lidera a lista de artilheiros gremistas. O atacante ainda chegou a 40 gols na Arena. É o maior artilheiro do estádio e abre agora dois gols de Everton nesta disputa particular.

Quando Renato Gaúcho substituiu o atacante aos 46 da etapa final, Luan saiu aplaudido pela torcida. Ele pode ser a surpresa na partida diante do Palmeiras, pela Copa Libertadores, terça-feira no Pacaembu, na volta das quartas de final. Na ida, o time gaúcho perdeu por 1 a 0.

"Fico muito feliz de ter o apoio da torcida. A gente passa por momentos ruins como todo mundo e ter o apoio da torcida e da família é muito importante. Agradeço o grupo do Grêmio, que sempre me apoiou. Fico feliz em ajudar, marcar gols e dar assistências. Quero ajudar minha equipe e isto é o principal. Saio feliz por ter sido o melhor do jogo e espero que isso aconteça mais vezes", afirmou o atacante.

Thaciano, que marcou o segundo do Grêmio, destacou a importância de Luan para a equipe. "O Luan é um jogador diferenciado, que vem mostrando isso nos treinos e mostrou hoje na partida. Confiamos nele e tenho certeza que ele vai nos ajudar muito ainda", reforçou.

Sobre seu gol, ele lembrou uma cobrança do técnico Renato Gaúcho. "Ele me cobra muito para entrar na área e hoje entrei em campo com isso na cabeça. Me soltei mais e pude ajudar o time com este gol".

O zagueiro Paulo Miranda comemorou o resultado. O Grêmio estava há cinco jogos sem vencer. E agora vai com moral para decidir uma vaga com o Palmeiras nas semifinais da Libertadores. "A gente sabia que o jogo seria difícil, precisava pontuar. Graças a Deus a gente trabalhou na semana, fez o que o professor pediu. Graças a Deus saímos com os três pontos".