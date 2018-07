Luan tem alta e inicia fisioterapia segunda no Palmeiras

SÃO PAULO - Operado na última quinta-feira por causa de uma fratura por estresse no osso do primeiro dedo do seu pé esquerdo, o atacante Luan recebeu alta já na noite do mesmo dia do hospital em que foi submetido à cirurgia, em São Paulo, e agora começa a projetar o trabalho de recuperação para o seu retorno aos gramados.

A previsão inicial era a de que Luan fosse liberado para voltar para casa apenas nesta sexta-feira, mas o jogador ganhou alta rapidamente e iniciará o tratamento de fisioterapia no Palmeiras na próxima segunda-feira, após curtir dois dias de folga neste carnaval. Inicialmente, o departamento médico do clube prevê que o atleta ficará afastado dos gramados por dois meses, mas espera poder abreviar esse tempo de recuperação.

Por causa desta lesão, Luan corre sério risco de não mais defender o Palmeiras neste Campeonato Paulista, cujas finais estão marcadas para os dias 6 e 13 de maio. O atleta não atuou nas duas últimas partidas, diante de XV de Piracicaba e Ituano, e o clube esperava poder recuperar o atacante pelo método convencional, sem a realização de uma cirurgia. Porém, um exame realizado na última quarta-feira apontou a fratura por estresse, que tornou necessária a operação.

Enquanto Luan projeta a sua recuperação, o Palmeiras volta a campo nesta sexta-feira, às 21 horas, contra o Guaratinguetá, fora de casa, pela oitava rodada do Paulistão. Em caso de vitória no confronto, o time comandado por Luiz Felipe Scolari irá voltar à liderança da competição.