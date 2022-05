Luan tem chance de recuperar o terreno em jogo com o São Paulo já classificado

Com o São Paulo classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana, Rogério Ceni vai aproveitar o jogo com o Ayacucho, nesta quarta-feira, no Morumbi, às 19h15, para rodar mais uma vez o time, postura adotada pelo treinador desde o início da temporada para minimizar o desgaste do elenco. Com isso, o volante Luan deve ganhar mais uma chance para recuperar o terreno na equipe no último compromisso pela fase de grupos.

Autor do gol do título do Paulistão no ano passado, o jogador sofreu uma lesão considera incomum durante um treino e, desde então, não conseguiu mas repetir o desempenho que o colocou como titular incontestável sob o comando de Hernán Crespo. Luan teve detecta na coxa esquerda uma avulsão tendínea, quando o músculo em vez de romper ele afeta o osso.

A recuperação foi longa. Luan se lesionou em outubro e só foi relacionado por Rogério Ceni na última rodada do Brasileirão. Não entrou em campo contra o América-MG. O retorno aconteceu apenas em março, em um clássico com o Palmeiras, após se recuperar de outros problemas musculares.

Luan entrou em apenas em seis jogos nesta temporada. Ao que tudo indica, o sétimo compromisso será contra o Ayacucho. Ele treinou entre os titulares na véspera da partida e agora depende apenas da definição de Rogério Ceni para ter mais uma oportunidade.

Rogério Ceni espera recuperar o futebol do volante. Mas avisou que, neste momento, só depende dele. Luan demonstrou que o tempo de inatividade cobrou um preço alto e ele perdeu bastante da mobilidade que o transformou em peça importante na equipe, dando proteção aos zagueiros e suporte ao ataque.

"Quero muito que ele volte a jogar e render como ele rendia. Se ele render como antes, dificilmente alguém toma o lugar dele. Mas eu preciso que ele renda. Ele tem se esforçado para isso, mas, até o momento, não aconteceu. Ele vai ter que se dedicar mais e treinar mais. Ele precisa adquirir um pouco mais de mobilidade para tomar conta do meio de campo, como ele fez nos últimos anos", explicou o treinador.

"Ele teve uma lesão séria, que não é fácil. Se for para jogar com uma linha de quatro, com um volante, o Luan é o melhor jogador que temos para isso. Mas ainda pesa para ele esta questão da movimentação, coisa que sempre foi sua característica, de proteger os zagueiros e construir jogo", acrescentou.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X AYACUCHO

SÃO PAULO - Thiago Couto; Igor Vinicius, Miranda, Luizão e Reinaldo; Luan, Gabriel Neves, Talles Costa e Patrick; Rigoni e Juan. Técnico: Rogério Ceni

AYACUCHO - Vidal; Quina, Salazar e Magallanes; Guidino, Parodi, Páucar, Chávez e Ardiles; Arce e Olascuaga. Técnico: Alejandro Apud.

ÁRBITRO - Carlos Benítez (Paraguai).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Morumbi.

TRANSMISSÃO - Conmebol TV.