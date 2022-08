Luan tem estreia discreta no Santos, mas diz estar pronto para ajudar a equipe de Lisca

O atacante Luan fez a sua estreia no Santos na derrota deste domingo para o América-MG. Ele entrou no decorrer da partida e lamentou a falta de sorte da equipe santista para deixar o campo com um resultado melhor.

"Fomos bem no primeiro tempo, ficamos com a bola, mas falou capricho no último passe. Eles teveram a proposta do contra-ataque e acho que a única bola do primeiro tempo que eles tiveram, saiu o gol", lamentou o jogador.

Cedido ao Santos por empréstimo junto ao Corinthians, o jogador espera recuperar o tempo perdido para voltar a jogar, se valorizar no mercado e buscar novamente dias melhores como atleta. No Corinthians, o jogador perdeu espaço e nos últimos meses e sequer era relacionado para o banco de reservas.

No novo clube, o discurso após derrota em Minas Gerais foi de muita dedicação. "Levantar a cabeça, corrigir os erros e ajustar as coisas. Estou feliz por voltar a estar em campo depois de tanto tempo. Quero ajudar no dia a dia, quero estar sempre bem para ajudar o Santos. Todos os reforços vão ajudar. É corrigir os erros para melhorar."

O Santos encerra a rodada deste final de semana na décima colocação com 30 pontos, mesma pontuação de América-MG e Bragantino. O próximo desafio para tentar se reabilitar no torneio é o clássico com o São Paulo na Vila Belmiro.

Lisca tem a semana livre para tentar acertar o time e voltar a vencer no campeonato para tentar se aproximar do pelotão de frente.