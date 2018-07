Luan tem lesão confirmada e Erazo volta a ser relacionado no Atlético-MG

O atacante Luan realizou exame médico neste sábado e teve confirmada uma lesão muscular na região anterior da coxa direita. O departamento do médico do Atlético Mineiro informou que não há previsão de retorno.

Certo apenas é que ele ficará fora da partida deste domingo contra o URT, de Patos de Minas (MG), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Quem também desfalcará a equipe é o atacante Fred.

Autor de quatro gols na vitória por 5 a 2 da última quinta-feira sobre o Sport Boys, da Bolívia, pela Libertadores, o centroavante terá que cumprir o segundo jogo de suspensão por ter sido expulso no clássico contra o Cruzeiro. Fred levou gancho de quatro partidas por agredir o zagueiro Manoel.

A novidade na lista do técnico Roger Machado é o retorno do zagueiro Erazo, recuperado de dores no joelho direito. O meia Maicosuel voltou a treinar com o elenco na última sexta-feira após se recuperar de um problema muscular, mas ficou de fora da lista para o duelo contra o URT.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros - Giovanni, Uilson e Cleiton

Zagueiros - Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Erazo

Laterais - Marcos Rocha, Carlos César, Fabio Santos e Leonan

Volantes - Elias, Adilson, Rafael Carioca e Yago

Meias - Otero, Cazares, Marlone, Carlos Eduardo e Thalis

Atacantes - Robinho, Rafael Moura e Flávio