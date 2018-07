Luan terá nova chance no Palmeiras em 2016. Lembra dele?

O atacante Luan, que passou pelo Palmeiras entre 2010 e 2013, foi reintegrado ao elenco na semana e terá uma nova oportunidade no clube no ano que vem. A afirmação foi feita pelo técnico Marcelo Oliveira, que o considera uma boa opção para 2016. Ele vem participando de uma sessão diferenciada de treinamentos desde março por causa de uma contusão grave no tendão de Aquiles. O contrato dele vai até agosto do ano que vem.

"Esse ano acho difícil pela contusão que teve, pelas opções que temos na função que ele exerce, mas é um jogador que gosto", afirmou o treinador na semana passada.

Marcelo Oliveira treinou Luan no Cruzeiro e o aproveitou como lateral-esquerdo. "Ele trabalhou comigo no Cruzeiro. É um jogador que gosta de treinar, de trabalhar e é muito combativo. Vamos ver até o fim da temporada a recomposição do elenco para começar o próximo ano", afirmou o treinador.

Independentemente da posição, Luan terá forte concorrência no Palmeiras. Na lateral, atuam Zé Roberto, Egídio e João Paulo como opções. No setor ofensivo, o técnico Marcelo Oliveira tem Gabriel Jesus, Dudu, Barrios, Rafael Marques, Alecsandro, Cristaldo, Mouche e Kelvin.

A trajetória de Luan no Palmeiras foi marcada por altos e baixos. Campeão da Copa do Brasil de 2012 pelo Palmeiras, Luan não veste a camisa alviverde desde fevereiro de 2013. Viveu um período em que foi muito criticado pela torcida, principalmente pelos problemas de finalização. O atleta foi emprestado para o Cruzeiro e depois atuou no Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.