Luan treina no lugar do poupado Dagoberto no Cruzeiro Como o Cruzeiro só volta a jogar no outro fim de semana, no dia 3 de março, o atacante Dagoberto está aproveitando o tempo sem jogos para recuperar a forma física. O ex-jogador do Internacional não treinou nenhuma vez nesta semana, fazendo apenas exercícios sob orientação dos preparadores físicos do clube.