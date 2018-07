Luan usa semana livre do Vasco para tirar cabeça do jogo: 'Senão fico maluco' A vitória sobre o Palmeiras deu o embalo que o Vasco precisava para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. Mas do jogo no Allianz Parque para o confronto com o Corinthians, quinta-feira que vem, em São Januário, seriam 11 dias. Muito tempo para um clube que vive a angústia de lutar contra um rebaixamento que em diversos momentos parecia certo.