Luan vê boa partida do São Paulo e valoriza empate: 'Importante que não perdeu'

Campeão do Campeonato Paulista no último domingo, o São Paulo fez neste sábado a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Em uma atuação abaixo do esperado, o time tricolor paulista ficou no empate sem gols com o Fluminense, no estádio do Morumbi, em São Paulo. O destaque do jogo foi o goleiro Tiago Volpi, que fez defesas difíceis, incluindo uma cobrança de pênalti do meia Nenê.

O volante Luan valorizou o ponto conquistado pelo São Paulo na estreia do Brasileirão. "Acredito que nossa equipe tentou, jogou bem. Infelizmente, não conseguimos a vitória, que é o mais importante. Acredito que o Brasileiro é um campeonato muito competitivo, o Fluminense é uma grande equipe. O mais importante é que a gente não perdeu. Manter esse ritmo para o próximo jogo", disse em entrevista ao Première.

Leia Também São Paulo sofre com o Fluminense e Volpi garante empate na estreia do Brasileirão

A equipe comandada pelo técnico Hernan Crespo teve dificuldades em campo e pouco criou no ataque. No sistema defensivo também apresentou problemas e se salvou graças às boas defesas de Volpi e da falta de pontaria dos atacantes do Fluminense.

O São Paulo poderia ter saído atrás no placar não fosse a experiência de Miranda, que desestabilizou Nenê instantes antes de o jogador cobrar o pênalti cometido por Igor Vinícius, que derrubou Abel Hernández dentro da área. Se colocando no caminho do meia, impedindo que ele completasse as passadas necessárias para bater a penalidade como está acostumado, o zagueiro acabou forçando o erro do camisa 10 do Fluminense, que admitiu isso em entrevista no intervalo do jogo.

Agora, o São Paulo volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta terça-feira, às 21h30, o time tricolor encara o 4 de Julho-PI, em Teresina, pela rodada de ida da terceira fase. Pelo Brasileirão, o próximo confronto será no próximo sábado, às 19 horas, contra o Atlético Goianiense, fora de casa.