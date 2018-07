Luan vê Vasco 'chateado' com má fase e cobra vitória: 'Final de Copa do Mundo'

O Vasco voltou a decepcionar seu torcedor ao perder para o Brasil de Pelotas por 2 a 1, no sábado. A péssima campanha no segundo turno da Série B distanciou a equipe do título, iniciou uma crise em São Januário e já ameaça o acesso à elite do Brasileiro. O zagueiro Luan não escondeu a chateação pelo mau momento e cobrou uma resposta imediata, já no duelo com o Luverdense nesta terça, em casa.

"O grupo tem conversado e posso garantir que está todo mundo chateado com essa situação. Não tem como explicá-la, tivemos um início do ano, de janeiro a agosto, perfeito, mas as coisas desandaram. No momento, precisamos vencer, não importa como. Para reconquistarmos o torcedor e mostrarmos que ainda somos o time do primeiro semestre, que ficou 35 partidas sem perder e foi campeão carioca invicto, temos que ganhar. Vencendo, as coisas começarão a fluir e tudo começará a dar certo outra vez. A palavra que não sai da nossa cabeça é 'vitória'", declarou nesta segunda-feira.

Nem mesmo o estádio de São Januário, que em outros momentos era garantia de vitória para o time cruzmaltino, tem assustado os adversários. Por isso, a ordem é encarar o confronto desta terça como "uma final de Copa do Mundo". A vitória recolocaria o Vasco na disputa com o Atlético-GO pelo título, enquanto um novo tropeço pode colocar em risco o acesso.

"Estamos encarando essa partida como uma final de Copa do Mundo. Estaremos dentro da nossa casa e somos obrigados a vencer, mas não conseguiremos isso qualquer maneira. Já fomos surpreendidos algumas vezes aqui e não queremos que isso aconteça novamente. Precisamos estar atentos, mas não podemos esquecer de melhorar nosso rendimento. Temos que ter uma atuação coletiva melhor, pois só dessa forma iremos vencer", avaliou.