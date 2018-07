Luan vê Vasco mais forte do que no primeiro clássico com o Fla

Líder do Campeonato Carioca e em um momento de alta na temporada, o Vasco viveu um começo de ano bem diferente, sendo, inclusive, derrotado pelo rival Flamengo, na Arena Amazônia, pelo Torneio Super Series. Às vésperas de encarar o oponente mais uma vez, agora pela competição estadual, no próximo domingo, no Maracanã. O zagueiro Luan afirmou que o momento da equipe é bem diferente, destacando a atual série invicta.

"Aquele momento era uma fase de treinos. O jogo contra o Flamengo foi o primeiro da temporada. Agora é uma partida do Campeonato Carioca e o time vem criando corpo. Estamos há 10 rodadas invictos", comentou, apontando o técnico Doriva como principal responsável pela boa fase do time.

"Antes do Doriva ser um excelente treinador, é um grande homem. Pessoa educada, que consegue manter o grupo tranquilo e focado no trabalho. Nunca escutei ele dizer um palavrão. Sabe pedir e cobrar do elenco com educação. E nós mesmos nos cobramos, mas sem perder o respeito um pelo outro", disse.

Luan garantiu também que o elenco do Vasco sabe que o clássico com o Flamengo é especial para o torcedor do time. Por isso, prometeu que não faltará empenho aos jogadores na tentativa de superar o rival.

"Nós temos em mente que o que significa este jogo. Mas não será o último da competição. É mais uma etapa importante no Carioca. Todo mundo quer vencer um confronto como esse. Vamos respeitar o adversário como fazemos com todos os times. O nosso grupo sabe do peso do clube e torcida que representa. Sabemos que temos que ganhar clássicos e sermos campeões sempre", analisou.

Enquanto o Vasco tem a semana toda para treinar visando o clássico, o Flamengo está em duas frentes, pois nesta quarta-feira encara o Brasil de Pelotas, no Maracanã, pela primeira fase da Copa do Brasil. No entanto, Luan negou que a situação deixará o seu time em vantagem.

"Eles têm um compromisso hoje a noite, mas não creio que isso mude algo para a partida, pois as duas equipes terão tempo para descansar. Acho que os dois times chegarão inteiros para domingo", afirmou.