Luan vira desfalque e Barrios continua fora contra o Atlético-GO

O técnico Renato Gaúcho sofreu mais uma baixa para o jogo do Grêmio contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, pela 18ª rodada do Brasileirão. O atacante Luan sofreu dores musculares no treino desta segunda-feira e foi vetado da partida que será disputada em Goiânia.

O treinador já tinha as baixas do lateral Edílson e do zagueiro Pedro Geromel. O primeiro foi expulso no empate com o Santos, no domingo, enquanto o defensor levou o terceiro cartão amarelo na mesma partida. Léo Moura, que treinou normalmente nesta segunda, deve substituir Edílson.

Bressan deve ser o zagueiro no lugar de Geromel, mas Renato Gaúcho terá a opção de Bruno Rodrigo, que voltou a trabalhar normalmente e foi relacionado para o jogo de quarta. No ataque, Fernandinho é uma das opções para a vaga de Luan. Isso porque Barrios ainda não voltará ao time nesta quarta.

Ainda voltando de lesão, o atacante fez apenas trabalho físico leve nesta segunda e não foi incluído na lista de relacionados. O mesmo vale para Marcelo Oliveira, que está machucado desde o jogo contra o Atlético-PR, na semana passada, pela Copa do Brasil.

Outra baixa certa é o meia equatoriano Michael Arroyo. Nesta segunda, o departamento médico do clube confirmou que o jogador sofreu uma fratura no nariz, ao sofrer pancada no local, contra o Santos. Ele fará cirurgia ainda nesta segunda. A previsão de retorno é de 30 dias.

A boa notícia para Renato Gaúcho é o retorno do volante Michel, que cumpriu suspensão no fim de semana. Ele está na lista de convocados, que viaja para a capital goiana nesta segunda. Na terça, o treinador comandará a última atividade antes do jogo de quarta.