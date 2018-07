Luan volta a desfalcar treino e vira dúvida para estreia de Oswaldo no Atlético

Em seus primeiros passos no comando do Atlético-MG, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou treinos em dois períodos nesta quinta-feira, na Cidade do Galo. E pelo segundo dia consecutivo, não pôde contar com o atacante Luan, que desfalcou ambas as atividades por problemas físicos.

+ Sem Victor e Luan, Oswaldo arma Atlético-MG com Robinho entre os titulares

Ainda reclamando de dores musculares na perna, Luan realizou um trabalho à parte na academia. O Atlético-MG não especificou a gravidade do problema, mas o jogador se tornou dúvida para a estreia de Oswaldo, diante do Atlético-PR, domingo, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro.

A possível ausência de Luan deve abrir espaço para o retorno de Robinho ao time titular. O experiente atacante já havia treinado como titular na quarta-feira e deve contar com a confiança de Oswaldo neste início de trabalho, após perder espaço e virar reserva com Rogério Micale.

Mas Luan pode não ser a única baixa do Atlético-MG para domingo. Depois de se ausentar do treino de quarta, o goleiro Victor trabalhou apenas pela manhã e foi poupado à tarde. Já o lateral Marcos Rocha, que se recupera de lesão, mostrou evolução e chegou a correr em volta do gramado.

Oswaldo fechou o treino desta quinta à imprensa e, por isso, não deu pistas da escalação que vai a campo no domingo. A tendência, porém, é que o Atlético-MG vá a campo com: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Cazares e Valdívia; Robinho e Fred.