Luan volta a ficar fora de treino e preocupa Grêmio para pegar o São Paulo

O Grêmio treinou nesta terça-feira no CT Presidente Luiz Carvalho e teve Luan como desfalque mais uma vez. Afastado da equipe desde o mês passado, o jogador ficou de fora da atividade um dia depois de trabalhar ao lado dos companheiros e se tornou dúvida para o confronto diante do São Paulo, quinta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Esta não é a primeira vez que Luan ameaça voltar aos gramados, antes de virar dor de cabeça para o técnico Renato Gaúcho mais uma vez. Na semana passada, o meia-atacante chegou a trabalhar com o elenco, mas ficou de fora da atividade de sábado e desfalcou o Grêmio na vitória sobre o Vasco, no domingo.

Luan está afastado desde o dia 14 de outubro, data da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, quando reclamou do incômodo gerado por uma fascite plantar. Dias depois, no entanto, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita, na véspera da partida de ida das semifinais da Libertadores, contra o River Plate.

De lá para cá, desfalcou o Grêmio nos dois jogos contra o time argentino, que decretaram a eliminação nas semifinais da Libertadores, e em três partidas do Brasileirão, contra Sport, Atlético-MG e Vasco.

Caso Luan não atue, a esperança de gols do Grêmio volta a cair sobre Jael, que marcou no triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco. O atacante e o zagueiro Pedro Geromel também realizaram atividade especial nesta terça, longe do gramado, mas estão praticamente confirmado para o duelo com o São Paulo. Leonardo Gomes, porém, deve ser desfalque por problema muscular.

Renato ainda não confirmou, mas deve escalar o Grêmio com: Paulo Victor; Léo Moura, Paulo Miranda, Pedro Geromel e Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Luan (Jean Pierre ou Cícero) e Everton; Jael. O duelo de quinta é decisivo na briga por uma vaga direta na Libertadores. O time gaúcho, neste momento, está no G4, em quarto, graças ao saldo de gols, já que possui os mesmos 58 pontos do quinto colocado São Paulo.