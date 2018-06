Luan volta a treinar com bola e deve reforçar o Grêmio diante do Inter

O técnico Renato Gaúcho teve uma ótima notícia no treinamento do Grêmio nesta quinta-feira. O atacante Luan participou de trabalho com bola, mostrou-se recuperado de lesão e deverá voltar à equipe no clássico diante do Internacional, domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho.

Luan realizou um trabalho com bola junto com o elenco de transição e não demonstrou qualquer dificuldade. O atacante se recupera de um edema muscular na coxa direita que o afastou das últimas partidas do Grêmio e está sendo preparado para voltar justamente no Gre-Nal.

Outro que participou deste trabalho com bola foi o lateral Léo Moura. Também em recuperação de uma lesão muscular, o jogador retornou aos treinos, mas ainda não se sabe se poderá atuar diante do Inter.

Enquanto Luan e Léo Moura trabalhavam com o elenco de transição, o time titular do Grêmio fez uma atividade regenerativa. Afinal, na noite de quarta-feira entraram em campo e venceram o São Paulo pelo Campeonato Estadual.

Já os reservas do Grêmio disputaram um jogo-treino com o Aimoré, e venceu com tranquilidade, por 3 a 0. Renato escalou: Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Michel, Arthur, Alisson, Thonny Anderson e Maicosuel; Jael.

Mas os gols só saíram na segunda etapa, após mexidas no time. Lima, que entrou no intervalo, marcou os dois primeiros. E Kaio, outro que saiu do banco, selou o resultado.