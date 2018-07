Luan retorna e deve reforçar Grêmio contra o líder Atlético-PR

O técnico Roger Machado ganhou dois reforços no treino do Grêmio desta quinta-feira, em preparação para o duelo contra o líder Atlético-PR, domingo, em casa. O atacante Luan e o lateral-direito Galhardo voltaram aos trabalhos após ficarem de fora das atividades no início da semana.

Luan se ausentara dos primeiros treinos da semana devido a uma gastrite. Galhardo se recuperava de lesão muscular. Recuperados, eles puderam treinar normalmente nesta tarde e tem boas chances de reforçar o time no fim de semana.

A torcida, contudo, terá que esperar para saber se a dupla vai estar em campo no domingo. Nesta quinta, o treinador fez mistério ao fechar parte do treino e indicou que deverá fazer o mesmo na sexta.

Caso Galhardo não esteja 100% para jogar, Roger Machado poderá optar por uma novidade. O lateral Lucas Ramon foi anunciado como novo reforço do time nesta quinta e só aguarda a regularização na CBF para ter condições de jogo. Poderá ser opção para o confronto com os paranaenses.