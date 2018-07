Luan volta a treinar, é relacionado e reforça o Atlético-MG contra o Bahia

O meia-atacante Luan voltou a treinar normalmente nesta terça-feira, foi relacionado pelo técnico Roger Machado e reforçará o Atlético Mineiro para o duelo desta quarta contra o Bahia, às 21h45, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com um edema no músculo adutor da coxa esquerda, Luan não atua no Atlético Mineiro desde o final de junho. Sem ritmo de jogo, contudo, ele deve ficar como opção para o segundo tempo.

Outro importante reforço será do lateral-esquerdo Fábio Santos, que retorna após cumprir suspensão. No triunfo sobre o Atlético Goianiense, no último domingo, ele foi substituído por Leonan.

Se Fábio Santos está de volta, Robinho cumpre suspensão e não encara o Bahia. O atacante, contudo, perdeu a posição nas últimas partidas para Marlone e figuraria como opção no banco de reservas.

Recuperado de um estiramento na região posterior da coxa direita, o zagueiro Felipe Santana foi liberado pelo departamento médico nesta terça-feira, mas ainda fará um trabalho com a preparação física até readquirir ritmo. Gabriel, Bremer e Matheus Mancini seguem como únicas opções para a zaga.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros - Victor, Giovanni e Uilson

Laterais - Marcos Rocha, Fábio Santos, Alex Silva e Leonan

Zagueiros - Gabriel, Bremer e Matheus Mancini

Volantes - Adilson, Rafael Carioca, Elias, Roger Bernardo, Yago e Gustavo Blanco

Meias - Cazares, Marlone, Otero e Valdívia

Atacantes - Fred, Luan e Rafael Moura