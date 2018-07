Luan volta a treinar, mas é desfalque do Grêmio neste domingo

O técnico Renato Gaúcho recebeu uma boa notícia neste sábado. Ainda em processo de recuperação física, o atacante Luan voltou a treinar com o grupo e deu esperanças à torcida para estar 100% a tempo do jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, no dia 25.

Luan treinou normalmente no CT do Atlético Paranaense, no seu processo de reabilitação de lesão muscular na coxa direita. O atacante treinou com o grupo em Curitiba para recuperar o ritmo no treino com os companheiros de time, mas é baixa certa para o duelo deste domingo, contra o Coritiba, pelo Brasileirão.

Ele deve voltar ao time somente na rodada seguinte do campeonato, contra o líder Corinthians, na quarta-feira que vem, no Itaquerão. Renato Gaúcho pretende dar ritmo ao jogador para estar em condições plenas para o primeiro jogo contra o Barcelona, do Equador, no dia 25.

Sem Luan, o treinador deve ter o retorno do volante Ramiro. Desfalque nos últimos jogos, ele se recuperou de um edema no músculo posterior da coxa esquerda e deve ir para o gramado neste domingo.

Outro retorno deve ser o do lateral Cortez, que foi poupado na derrota para o Cruzeiro, na quarta-feira passada. Renato Gaúcho, que comandou treino com os portões fechados, não revelou a escalação da equipe.

Mas o provável time do Grêmio deve ter, em Curitiba, Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Jean Pyerre e Fernandinho; Lucas Barrios.