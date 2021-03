Luana, volante da seleção brasileira, sofre lesão no joelho e pode ficar fora da Olimpíada

A volante Luana, que vinha sendo uma das peças-chave da seleção brasileira feminina com Pia Sundhage, sofreu uma lesão no joelho esquerdo com o rompimento do ligamento cruzado anterior. A jogadora se machucou durante um treino do PSG nesta terça e teve a gravidade da lesão confirmada na quarta.

Segundo o clube francês, Luana consultará um especialista durante a semana para avaliar uma possível intervenção cirúrgica. O tempo de recuperação em casos do tipo é estimado para seis a oito meses, o que tiraria a jogadora da seleção brasileira que disputará a Olimpíada de Tóquio, no final de julho e começo de agosto.

A ausência da meiocampista é um desfalque considerável. Luana é titular absoluta com Pia Sundhage, sendo fundamental para o bom funcionamento do meio de campo da seleção feminina. A jogadora é importante, principalmente por ser boa tanto na marcação quanto no passe e na visão de jogo.

Nos jogos mais recentes da seleção feminina, pela SheBelieves Cup, nos Estados Unidos, Luana não pode participar porque o PSG não a liberou para viajar em meio à pandemia. Sem ela, a transição da defesa para o ataque ficou prejudicada. Por conta disso, na Olimpíada, Pia terá que achar uma substituta que possa atuar ao lado de Formiga.