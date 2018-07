Luboslav Penev é demitido e deixa seleção da Bulgária

O técnico Luboslav Penev foi demitido nesta quinta-feira e deixou o comando da seleção da Bulgária, após ficar três anos no cargo. Ele não aguentou a pressão pelo fraco começo de campanha nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

Ex-atacante de sucesso no futebol búlgaro, Penev assumiu o comando da seleção em novembro de 2011, tendo renovado seu contrato no final do ano passado. Assim, a expectativa é de que ficasse no cargo até a Eurocopa que acontecerá na França.

Mas a Bulgária vem mal nas Eliminatórias. Depois da vitória sobre o Azerbaijão na estreia, perdeu para Croácia e Noruega. E, para completar, empatou com a inexpressiva Malta no último domingo, o que complicou de vez a vida de Penev.

Agora, a seleção búlgara ocupa apenas a quarta colocação do Grupo H das Eliminatórias, com quatro pontos - Itália e Croácia dividem a liderança com 10. Assim, Penev foi demitido. O nome do substituto ainda não foi anunciado.