Luca Toni alfineta Cristiano Ronaldo e considera Lukaku mais completo

O reinado do português Cristiano Ronaldo como o principal atacante do Campeonato Italiano já não é unanimidade. Pelo menos essa é a opinião de Luca Toni, campeão com a Itália na Copa do Mundo de 2006. Para ele, o belga Lukaku, da Inter de Milão, é hoje mais decisivo que o jogador português.

Com a autoridade de ter sido um centroavante de ponta, Luca Toni destacou o seu ponto de vista sobre a disputa. “O Cristiano continua a ser de nível mundial, mas o Lukaku é decisivo na Inter, mesmo quando não marca gols. Acho que é um jogador de frente mais completo do que o Ronaldo, especialmente se tivermos em conta que é mais novo”, afirmou o ex-artilheiro em uma postagem pelas redes sociais.

De fato, se o fator idade for levado em conta, o belga Lukaku leva vantagem. Ele tem 27 anos contra 36 do artilheiro português. Além disso, Luca Toni considera o jogador da Inter com mais liderança em relação ao elenco da sua equipe do que Cristiano Ronaldo junto aos seus companheiros de Juventus.

Tendo a tabela de classificação como termômetro dessa comparação, cada um leva vantagem num segmento. Com base na artilharia, CR7 aparece como goleador máximo na corrida dos artilheiros com 25 gols em 27 jogos. Já Lukaku apresenta 21 bolas na rede em 29 confrontos. Já na classificação geral, o time do jogador belga é que está melhor posicionado. A Inter tem 74 pontos e segue absoluta na frente. Nos 30 jogos disputados até aqui, o desempenho da equipe de Milão é de 82,2%.

Com o mesmo número de partidas, a Juventus soma 62 pontos, aparece em terceiro lugar, e tem cinco vitórias a menos (23 a 18) do que o rival. Ainda no comparativo entre os dois jogadores, Lukaku e Cristiano Ronaldo se enfrentaram no Campeonato Italiano pela 18.ª rodada do turno e a Inter acabou levando a melhor. No entanto, na vitória da equipe de Milão por 2 a 0, o seu principal jogador passou em branco. Vidal e Barella anotaram os tentos da vitória.

O jogo do returno acontece no dia 16 de maio em Turim. Resta saber quem vai estar em melhores condições nesta disputa de artilheiros.