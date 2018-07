Luca Toni marca e Verona vence primeira no Italiano

Estadão Conteúdo 15 Setembro 2014 | 18h25

O resultado levou o Verona ao sétimo lugar da tabela, com quatro pontos. Na próxima rodada, domingo que vem, a equipe tenta manter o embalo diante do Torino, fora de casa. Já o Palermo segue com um ponto ganho, na 14.ª posição, e voltará a campo para pegar a Inter de Milão, também no domingo.

Para alcançar a vitória nesta segunda, o Verona teve que superar o início de jogo superior do adversário, que saiu na frente aos 18 minutos, quando Vázquez aproveitou rebote do goleiro brasileiro Rafael, após bela jogada pela direita, e tocou para a rede.

Mas ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, Luca Toni cobrou pênalti com categoria, no canto direito do goleiro, e deixou tudo igual. O jogo estava equilibrado na etapa final quando saiu o segundo dos mandantes, em lance confuso. Aos 32, Pisano tentou cortar lançamento longo, mas acabou dividindo com o goleiro. Ainda tentou evitar o gol, mas se atrapalhou com um jogador adversário e a bola ultrapassou a linha.