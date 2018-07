Lucão assume erro e avisa que está indo embora do São Paulo

Após a derrota do São Paulo para o Atlético-MG, o zagueiro Lucão assumiu sua parcela de culpa no resultado e desabafou. "Eu era um dos únicos que não podia errar ali, mas infelizmente errei. Se eu tivesse chutado para fora, acho que teria sido diferente. Para alegria de muitos torcedores, já já estou indo embora", disse o jogador.

Lucão errou no primeiro gol do Atlético-MG e falhou feio no segundo, quando ao tentar afastar a bola mandou em cima de Rafael Moura. O jogador da equipe mineira não teve trabalho para mandar para o gol e selar a vitória de sua equipe. Após esse lance, toda vez que Lucão pegava na bola a torcida vaiava.

Para o atacante Marcinho, errar faz parte do jogo e Lucão precisa de apoio neste momento. "Ele é um menino novo e erros acontecem. A gente tem de levantar a cabeça e pensar no próximo jogo", afirmou o atacante, autor do único gol do São Paulo na partida, logo aos 46 segundos da etapa final.

Marcinho acha que o São Paulo precisa agora conquistar os pontos perdidos em casa para o Atlético-MG diante do Atlético-PR, na quarta-feira, em Curitiba. "Com erros coletivos atrás a gente sofre gol. Se a gente quiser brigar lá em cima, vamos ter de melhorar. Agora é pensar na primeira vitória fora de casa. Todo mundo está trabalhando, infelizmente acontece erros coletivos", resumiu.