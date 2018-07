Lucão fratura o pé e não defende mais São Paulo no ano

O São Paulo sofreu mais uma baixa para o restante da temporada. Substituído na última quarta-feira contra o Internacional após uma pancada, Lucão foi constatado com uma fratura no pé esquerdo e não joga mais em 2014. O zagueiro fez exames pela manhã e utilizou seu perfil no Instagram para informar aos torcedores.

"Hoje recebi a notícia que sofri uma fratura no pé esquerdo no jogo de ontem (quarta) contra o Internacional. Infelizmente pra mim o ano acabou, mas vou estar torcendo do lado de fora com todas as forças pelos meus companheiros, eu acredito no ''Clube Da Fé''", escreveu o zagueiro, bastante elogiado por Muricy após o jogo contra o Inter.

Lançado no profissional por Paulo Autuori no ano passado, o zagueiro é uma das principais apostas da diretoria para o futuro e vem sendo preparado para ter mais espaço a partir da próxima temporada. A confiança em seu talento é tamanha que o clube sequer cogitou contratar Diego Lugano, ídolo da torcida, para dar espaço para seu crescimento.

Lucão é o terceiro jogador a ir para o Reffis e que não voltará esse ano. Além dele, Rodrigo Caio (lesão no joelho esquerdo) e Maicon (lesão no joelho direito) não defendem mais o São Paulo nessa temporada.

"Agradeço primeiramente a Deus pelo ano e pelas oportunidades que, mesmo sem merecer, Ele me proporcionou. Agradeço à minha família que estar sempre do meu lado e a todos que me acompanham sempre pelo carinho e por estarem sempre apoiando", finalizou.

Titular nos últimos dois jogos, o jovem provavelmente começaria jogando também contra o Palmeiras. Agora Muricy pode mandar Paulo Miranda ou Antonio Carlos no seu lugar ou então apostar em Rafael Toloi, que deve ficar disponível após se recuperar de estiramento na coxa esquerda sofrido no clássico contra o Corinthians, em setembro.