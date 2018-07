Lucão pede desculpas após erro em clássico: 'Tentei dar chutão'

No intervalo da partida contra o Corinthians, o zagueiro Lucão, do São Paulo, teve que justificar o erro que originou o primeiro gol da partida. O jogador aproveitou para pedir desculpas à torcida tricolor e tentou explicar o que aconteceu no lance que tirou o zero do placar em prol dos donos da casa.

"Eu tentei dar o chutão porque o Giovanni estava em cima de mim. Peço desculpa para o torcedor por algumas falhas cometidas, mas é tentar reverter agora", disse o jogador à Globo na beira do gramado.

No lance em questão, após uma confusão na entrada da área, Lucão foi pressionado por Giovanni Augusto e, ao tentar recuar para o goleiro Denis, entregou a bola para Lucca, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Com isso o Corinthians foi para o vestiário com a vantagem de 1 a 0 no placar.