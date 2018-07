Lucão quer evoluir para vencer concorrência de Dória no São Paulo

O zagueiro Lucão disputou a segunda partida seguida como titular do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o XV de Piracicaba, no último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, ficando novamente com a vaga que vinha sendo de Edson Silva. Ele destaca, porém, que precisa evoluir para se firmar entre os titulares da equipe dirigida por Muricy Ramalho.

"Felizmente consegui fazer bons jogos e só posso agradecer pela confiança do Muricy. Ele me colocou para jogar, confiou em mim e acreditou no meu trabalho. Estou feliz pelos dois jogos, mas espero render ainda mais para continuar no time e seguir entre os titulares. Estou sempre à disposição do treinador", afirmou o defensor ao site oficial do São Paulo.

Com Rafael Toloi inicialmente consolidado como titular da zaga, o São Paulo ainda ganhará nos próximos dias o reforço de Dória, contratado por empréstimo junto ao Olympique de Marselha. Lucão espera mostrar suas qualidades a Muricy para vencer a disputa com o reforço, com quem já atuou na seleção brasileira sub-20.