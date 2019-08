Lucão se apresenta no Fluminense: 'Só posso dar certo, não aceito falha'

O atacante Lucão previu muito sucesso em sua participação pelo Fluminense, ao ser anunciado oficialmente, nesta terça-feira, como novo reforço do time das Laranjeiras - seu contrato vai até o fim de 2020. O jogador de 27 anos, vice-artilheiro da Série B do Brasileiro, em 2018, demonstrou determinação.

"Eu sou um guerreiro da bola, venho aqui e só posso dar certo, não aceito falha. Para quem não acredita, que acreditem no clube. Com a confiança, a bola que poderia bater na trave começa a entrar. Para mim, uma desconfiança de algumas pessoas é normal, mas me motiva", disse o jogador, que teve passagem por uma escolinha do clube carioca em Brasília.

"Começo aqui com orgulho. Hoje estou iniciando uma nova trajetória na minha vida, com certeza o Fluminense é um clube com uma camisa de peso incomparável. Está abrindo as portas para mim. É uma honra e eu vou fazer o meu melhor para retribuir", afirmou o atacante.

Ele diz não se incomodar com o momento ruim do time, 16º colocado no Brasileiro. "Esse é mais um desafio, venho preparado para todas as adversidades que possam surgir, e pelo que eu vi, acredito que vamos sair dessa situação e acho que vou poder contribuir bastante", afirmou Lucão, fã de Ganso e Nenê, dois de seus novos companheiros.

"Um clube dessa grandeza é normal terem passado grandes jogadores na sua história. E sei que estarei sendo sempre cobrado. Mas o futebol é assim, trabalho, cobrança e dedicação. Eu vim para fazer gols, mas hoje o futebol pede muita entrega, ele não permite você ter uma característica só, é necessário cumprir funções e ser voluntarioso. Mas sou centroavante."

O Fluminense volta aos treinos nesta quarta-feira, às 9 horas, quando o técnico Fernando Diniz começa a definir a equipe que vai enfrentar o CSA, domingo, às 16 horas, no maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.