Lucão se diz empolgado com 1ª Libertadores pelo São Paulo

Durante toda a temporada 2014, o São Paulo utilizou apenas cinco jogadores promovidos diretamente das categorias de base. Se Ademilson já está no grupo profissional há algum tempo, Auro, Lucão, Ewandro e Boschilia tiveram a oportunidade de começar a fazer parte da equipe principal e mostrar serviço ao técnico Muricy Ramalho.

Quem melhor aproveitou a chance foi o zagueiro Lucão. O garoto de apenas 18 anos fez 15 jogos na temporada, sendo 12 como titular. Ele fecharia o ano formando a dupla de zaga titular se não tivesse sofrido uma lesão no pé esquerdo em novembro, o que faz passar as férias no Reffis.

"O ano de 2014 foi bom e produtivo. Comecei a temporada sem muitas chances, mas depois ganhei a confiança do Muricy e recebi algumas oportunidades entre os titulares. Com essa boa sequência existia até a possibilidade de terminar o ano jogando, mas infelizmente sofri a lesão", comenta o jogador.

O São Paulo ainda não se reforçou para a posição, o que aumenta as chances de Lucão receber novas oportunidades em 2015, quando a equipe volta à Libertadores. "A expectativa é grande para a próxima temporada, e estou focado nisso. A oportunidade de poder disputar a minha primeira Libertadores me deixou muito feliz e espero que dê tudo certo. Vou trabalhar bastante para fazer bons jogos e ajudar a equipe."