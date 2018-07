Lucas aguarda ansioso convocação para seleção sub-20 A indicação do técnico Ney Franco de que o meia-atacante Lucas será convocado para defender a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20 empolgou o jogador do São Paulo. Ele garantiu que está pronto para ajudar a equipe a garantir presença na próxima Olimpíada, mas ressaltou que aguarda a convocação oficial.