Lucas aproveita últimos dias de férias e elogia contratação de Cavani

TRANCOSO - Após participar da Copa das Confederações junto da seleção brasileira, o atacante Lucas, ex-São Paulo aproveitou o intervalo entre o fim da competição e o início da pré-temporada com o Paris Saint-Germain para descansar em um resort em Trancoso, litoral da Bahia. Com obrigação de se apresentar ao técnico Laurent Blanc no dia 20 de julho, o jogador comemorou a chegada de reforços ao clube de Paris.

"Fiquei muito feliz com a contratação do Cavani, pois é um excelente jogador e fez uma excelente Copa das Confederações. Certamente vai nos ajudar bastante. Quanto mais jogadores de qualidade no elenco, mais a nossa equipe irá crescer", disse Lucas.

Ao lado da família, o jogador desfrutou da paradisíacas praia, jogou sinuca com o pai e o irmão e arriscou umas tacadas no golfe. "Espero voltar mais vezes para esse paraíso, onde fui muito bem recebido com a minha família", elogiou o atacante. O próximo jogo do PSG será um amistoso contra o Hammarby, da Suécia. A temporada 2013/2014 do Campeonato Francês começa no dia 10 de agosto, com a equipe parisiense enfrentando o Montpellier fora de casa.