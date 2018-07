Lucas avalia que Botafogo colocou pressão no São Paulo

"Aumenta a pressão mais para o São Paulo do que para a gente. Estamos chegando. Temos que continuar fazendo o que temos feito. Isso nos dará a possibilidade de chegar à Libertadores", disse o lateral-direito Lucas, um dos titulares do time do Botafogo.

Embalado por seis jogos sem derrota, o Botafogo está agora cinco pontos atrás do quarto colocado São Paulo, que ficaria hoje com a última vaga na Libertadores. A situação ainda é bastante difícil, mas os botafoguenses não perdem a esperança de classificação.

"Claro que existe a matemática, mas é difícil você falar. Já vimos situações prós e contras em que coisas improváveis aconteceram. Temos de nos apegar nisso e acreditar enquanto houver a possibilidade", ressaltou Lucas, mostrando confiança.

Para ajudar nessa dura missão, as convocações de Jefferson, Fellype Gabriel e do próprio Lucas para a seleção brasileira deram mais motivação ao Botafogo. "É um dos fatos principais para acreditarmos, a consistência que temos tido nos últimos jogos. Isso nos dá confiança para vencermos os próximos jogos", disse o lateral botafoguense.

No domingo, o Botafogo visita o Sport na Ilha do Retiro, enquanto o São Paulo recebe o Náutico no Morumbi. Depois, na rodada seguinte, o time carioca encara o Atlético-MG no Engenhão e o São Paulo vai a Campinas jogar contra a Ponte Preta. Aí, no encerramento do campeonato, os dois times terão clássicos estaduais, contra Flamengo e Corinthians.