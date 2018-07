Lucas avisa que volta ao São Paulo contra o Atlético-GO

SAO PAULO - O que já está bom pode ficar ainda melhor. Depois de vencer Vasco e Figueirense, ambos por 2 a 0, e entrar no G4 do Campeonato Brasileiro a oito rodadas do fim da competição, o São Paulo deverá ter o reforço de Lucas no seu próximo compromisso, quinta, às 21h, contra o lanterna Atlético-GO, no Estádio do Morumbi.

O atacante, que está com a seleção brasileira na Polônia, escreveu neste domingo no seu Twitter elogiando a atuação da equipe na vitória sobre o Figueirense e avisando que não quer descansar depois de voltar da Europa. "Parabéns ao elenco e à torcida que compareceu ao estádio e empurrou o time o tempo todo. Quinta estou de volta", postou.

Lucas deverá ser reserva da seleção brasileira no amistoso de terça-feira, às 9h10 (de Brasília) contra o Japão, em Wroclaw (Polônia). A não ser que haja qualquer imprevisto, ele ocupará a vaga de Douglas na ponta direita do time de Ney Franco contra o Atlético-GO.

O treinador, aliás, não deverá ter nenhum novo desfalque para esse jogo. Neste domingo, nenhum jogador tricolor levou cartão amarelo e, por isso, ninguém está suspenso. Denilson, poupado com dores na região lombar diante do Figueirense, deve voltar ao time no lugar de Maicon.