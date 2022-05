Lucas Barbosa celebra gol decisivo e destaca apoio da torcida do Santos: 'Maravilhosa'

Os pouco mais de 11 mil torcedores que enfrentaram o frio para prestigiar o Santos diante do Unión la Calera, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, foram homenageados por Lucas Barbosa, autor do gol salvador, aos 57 minutos do segundo tempo, que deixou o time muito perto da classificação para as oitavas de final da competição sul-americana.

"Essa vitória é fruto do trabalho do nosso elenco e dessa torcida maravilhosa que nos apoiou os 90 minutos. Algo difícil de explicar, teve um rolo, uma discussão ali, fui feliz e fiz o gol", disse o jogador, que foi formado nas categorias de base do clube.

O jogador demonstrou frieza dos grandes artilheiros, ao dominar a bola, no último lance da partida, e marcar o gol decisivo, ao disparar sem chance de defesa para o goleiro Arce.

A vitória deixou o Santos com dez pontos, no Grupo C, dois à frente do Unión La Calera na Copa Sul-Americana. Na última rodada, terça-feira, o Santos volta a jogar em casa, desta vez com o Banfield, da Argentina. Um novo triunfo classifica o time para as oitavas de final, independentemente do resultado de Unión la Calera e Universidad Católica de Quito.

Antes o Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, quando encara o Ceará, sábado, às 18h30, em Barueri, pela sétima rodada.