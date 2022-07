Lucas Barbosa evita euforia após vitória do Santos: 'Era nossa obrigação'

Sob o comando do técnico interino, Marcelo Fernandes, o Santos voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O time paulista derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, na noite deste domingo, na Vila Belmiro. Autor do único gol da partida, o meia Lucas Barbosa, com cara de poucos amigos, foi direto ao falar da vitória.

"A equipe toda está de parabéns. Sabíamos que seria um jogo difícil contra uma equipe recém-classificada na Sul-Americana. Tínhamos um peso pela desclassificação na quarta e devíamos essa para a torcida, mas não fizemos mais do que a nossa obrigação", falou o atacante.

Leia Também Santos bate Atlético-GO na Vila Belmiro e encerra seca de vitórias no Brasileirão

O jogo não foi fácil para o Santos. O Atlético-GO dificultou e chegou a desperdiçar grandes chances de marcar, mas o time paulista foi mais eficaz e teve Lucas Barbosa, que saiu do banco de reservas, como o grande herói deste domingo. "Fico feliz que conseguimos conquistar essa vitória, mas espero que possamos continuar assim nos próximos jogos", completou o atleta.

A vitória fez com que o Santos colocasse um ponto final em um incômodo jejum. O time alvinegro não vencia dentro da Vila Belmiro há cinco jogos. O triunfo acabou sendo uma resposta à eliminação do time na Sul-Americana.

O resultado também dá um fôlego para Marcelo Fernandes trabalhar até que o Santos decida quem substituirá definitivamente Fabian Bustos, demitido na última sexta-feira. O interino tem trabalho ao lado de Giovanni, ídolo da equipe alvinegra.

Mais aliviado com a vitória, o Santos chegou aos 22 pontos, na oitava posição do Brasileirão. O líder segue sendo o Palmeiras, com 30.O próximo desafio do Santos é o Avaí, no sábado, às 19h, na Ressacada, em Florianópolis. Antes, porém, o clube paulista enfrenta o Corinthians, pela Copa do Brasil.