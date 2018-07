O Borussia Dortmund explicou que Barrios sofreu uma lesão no joelho direito durante a vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, no sábado. Nesta temporada, Barrios marcou 13 gols pelo clube, que lidera o Campeonato Alemão, com 34 pontos, mas faz campanha irregular na Liga Europa, com cinco pontos em quatro jogos no Grupo J, ocupando a terceira colocação.