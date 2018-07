Lucas Barrios e Fernandinho voltam a treinar com bola no Grêmio

Depois de receber a péssima notícia de que o meia Douglas precisará de uma nova cirurgia no joelho, o Grêmio ao menos pôde contar nesta quinta-feira com os retornos dos atacantes Lucas Barrios e Fernandinho, que voltaram a treinar com bola.

+ Grêmio volta aos treinos com Cícero, Barrios e Fernandinho

Totalmente recuperados de lesões, os dois jogadores treinaram com o restante do elenco e estão liberados para enfrentar o Cruzeiro na próxima quarta-feira, em casa, às 21h45, pelo Campeonato Brasileiro. O mesmo ocorre com o lateral-direito Edilson, que fez sessões individuais nos últimos dias.

Na preparação para o próximo duelo, o técnico Renato Gaúcho comandou nesta quinta um trabalho técnico em campo reduzido, com três times que se revezavam enquanto um jogador atuava como curinga.

E quem espera ganhar nova chance é o peruano Beto da Silva, autor do gol da vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, na última rodada. "Esperei esse momento por muito tempo, vinha trabalhando, mas sempre tinha uma série de dificuldades. Mas me recuperei e treino cada dia mais forte para aproveitar essas oportunidades", salientou o atacante nesta quinta.

Enquanto o elenco treinava sob o comando de Renato Gaúcho, o atacante Luan e o volante Cristian seguiram na recuperação de suas lesões e apenas realizaram corridas no gramado. O Grêmio está na terceira posição da competição com 46 pontos, nove atrás do líder Corinthians.