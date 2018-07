Lucas Barrios exalta confiança do técnico Eduardo Baptista no Palmeiras

O longo jejum de gols acabou em ótima hora para Lucas Barrios. O atacante paraguaio, que disputa uma vaga na equipe titular do Palmeiras, saiu do banco de reservas e foi o autor do gol alviverde no empate com a Ponte Preta por 1 a 1 no amistoso deste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Pouco utilizado por Cuca na última temporada, ele agradeceu ao técnico Eduardo Baptista pela oportunidade.

"O Eduardo chegou e está me dando confiança. Consegui voltar a jogar de novo. O treinador anterior tinha um esquema diferente, o Gabriel (Jesus) estava em um grande momento, mas eu sempre respeitei todas as decisões. Agora tive a oportunidade de mostrar meu futebol", afirmou o paraguaio.

Sem balançar as redes desde agosto, Lucas Barrios até fez uma comemoração especial para afastar a "zica". Mas não era só isso que o incomodava, o fato de não conseguir uma sequência de jogos em 2016 também inquietava o atacante. "Fazia muito tempo que não marcava um gol, que não jogava 45 minutos, último jogo meu foi contra o Flamengo, depois quase não joguei mais. Estou muito feliz de ajudar o time, agradecido aos meus companheiros. Esse grupo é muito forte, quando um está em um momento difícil, os companheiros abraçam", exaltou.

Se tiver a oportunidade de começar em campo na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, contra o Botafogo, no próximo domingo, ele garante estar preparado para o desafio. "Sempre trabalhei para buscar a possibilidade de jogar, mas às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. No ano passado, passei por um momento difícil. Hoje consegui ajudar o time, fiz uma boa pré-temporada e me sinto bem fisicamente", disse.