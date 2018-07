Lucas Barrios participa do primeiro treino no Palmeiras

Depois de assinar contrato na noite desta segunda-feira, o atacante Lucas Barrios realizou seu primeiro treinamento com a camisa do Palmeiras na tarde desta terça-feira. O paraguaio participou das atividades no gramado do CT da Barra Funda ao lado dos jogadores reservas. Os titulares que empataram com o Sport por 2 a 2, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, fizeram apenas exercícios na academia.

Barrios não será relacionado para a partida desta quarta-feira contra o ASA, pela Copa do Brasil. Ele ainda aguarda a regularização de sua documentação e sua participação no clássico contra o Santos, domingo, no Allianz Parque, é considerada difícil pela comissão técnica.

No início do treinamento, Barrios cumprimentou o técnico Marcelo Oliveira e os dois conversaram rapidamente. Em seguida, iniciou o treino físico e logo se aproximou dos argentinos Cristaldo e Mouche. O atacante é o 24º reforço do Palmeiras na temporada e desperta grande expectativa de que seja um dos titulares.

Horas antes do treinamento, o titular Leandro Pereira afirmou que o novo contratado terá dificuldades para conseguir uma vaga na equipe. Pereira marcou os dois gols do time paulista contra o Sport.