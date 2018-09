Lucas Barrios provoca Palmeiras: 'Espero cumprir com a lei do ex'

O atacante Lucas Barrios, do Colo-Colo, afirmou nesta terça-feira que pretende fazer gol no ex-clube, o Palmeiras, na partida da próxima quinta-feira, em Santiago, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva, o jogador citou que espera ser beneficiado pela "lei do ex", brincadeira existente no futebol que aponta a tendência de um atleta atuar bem e marcar gol quando enfrenta um time pelo qual atuou.

"Estive no Palmeiras quase dois anos, conheço vários jogadores que foram meus companheiros. É um time difícil, mas nós estudamos e esperamos responder contra o que apresentarem. Tenho um carinho grande com vários jogadores do Palmeiras, mas esperamos poder cumprir com a 'lei do ex' e marcar na quinta-feira", afirmou o paraguaio de 33 anos.

Barrios atuou no Palmeiras ao longo de 19 meses, entre 2015 e 2017. Ao todo foram 44 jogos, com 13 gols e dois títulos: Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016. Depois o atacante defendeu o Grêmio, time em que foi campeão da Copa Libertadores, e no começo desta temporada, teve passagem de um semestre pelo Argentino Juniors.

O paraguaio marcou contra o Corinthians, nas oitavas de final, o gol decisivo para levar o Colo-Colo até as quartas. "Temos um grupo muito bom. Quando voltei ao clube, fui recebido muit bem. É importante estarmos unidos. Quando isso acontece, a equipe pode conseguir feitos importantes, como foi contra o Corinthians", explicou.