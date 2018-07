Palmeirense Lucas Barrios será julgado nesta quarta pelo STJD

O atacante Lucas Barrios foi relacionado para a partida desta quarta-feira contra o Fluminense, mas corre o risco de desfalcar a equipe do Palmeiras nas próximas partidas. O paraguaio será julgado nesta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa de um lance na partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, em Minas Gerais.

O clube mineiro denunciou Barrios por acertar um tapa em Damião, que também será réu por causa da encenação. O lance foi classificado como ato hostil pelo STJD, e a pena varia de um a três em casa de condenação.

Barrios ficou fora dos últimos três jogos por causa de um incômodo na coxa esquerda e deve ficar no banco no jogo contra do Maracanã. No treinamento desta terça-feira, o técnico Marcelo Oliveira optou por Alecsandro no comando do ataque, ao lado de Gabriel Jesus. Dudu cumpre suspensão de mais três jogos por causa da expulsão na partida contra Santos, no Campeonato Paulista.