Lucas Braga acha que Santos pode melhorar: 'Vale o poder de reação que tivemos'

O empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, em Bragança Paulista (SP), pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021, não tirou o Santos da incômoda terceira posição do Grupo D com 10 pontos, se complicando na disputa por vaga nas quartas de final. Porém, o time vinha de quatro derrotas seguidas e fez um bom segundo tempo, o que serve de alento.

Lucas Braga foi o autor do gol santista e comentou a situação da equipe, valorizando o poder de reação contra o Red Bull Bragantino. "É importante (marcar gol) porque a gente vinha em uma sequência ruim. Vale o poder de reação que tivemos, conseguimos crescer no segundo tempo e construir boas jogadas", disse o atacante.

O empate não foi ideal para o Santos, que ainda vive situação complicada no Grupo D. Com 10 pontos, é o terceiro colocado e tem 10 partidas disputadas. O segundo colocado Guarani tem 11 em nove jogos.

Para ter mais chances de classificação às quartas de final, a equipe santista terá que contar com um tropeço do Guarani diante do Novorizontino, neste domingo, em Campinas (SP).

O Santos volta a campo pelo Paulistão na próxima quinta-feira, às 21 horas, contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Antes, recebe o The Strongest, da Bolívia, em Santos, nesta terça, pela Copa Libertadores.