Lucas Braga celebra empate corintiano, mas alerta: 'Precisamos fazer nossa parte'

Sem jogo do Santos no meio de semana, Lucas Braga revelou que se tornou "torcedor" na noite de quarta-feira. E gostou do que viu: o empate por 3 a 3 entre Corinthians e Athletico Paranaense, afinal, deixou a sua equipe em situação menos complicada na briga por uma vaga nas fases preliminares da Copa Libertadores. Mas o atacante destacou que o time precisa fazer q sua parte na reta final do Campeonato Brasileiro.

Com a real possibilidade de a zona de classificação ao torneio, o G6, se transformar em G8, o Santos é o 11.º colocado da competição, com os mesmos 47 pontos do décimo Athletico-PR. Já o Corinthians está na oitava posição, com 49.

Leia Também Após cumprir suspensão, Sandry controla ansiedade para retornar ao time do Santos

"Eu procuro acompanhar bastante futebol quando nós temos um tempo livre. Estava acompanhando esse jogo sim, principalmente quando estava 3 a 2, e torci pelo empate. Foi o resultado que nos ajuda um pouco para a sequência do campeonato. Mas isso não vai adiantar de nada se nós não fizermos nossa parte contra o Coritiba. Precisamos dessa vitória para seguir inteiros na luta pela vaga na Libertadores", afirmou Lucas Braga.

Em seus quatro últimos compromissos no Brasileirão, o Santos fará três seguidos na Vila Belmiro: receberá Coritiba (sábado), Corinthians (quarta-feira) e Fluminense (dia 21), encerando sua campanha contra o Bahia, no dia 25, fora de casa.

Pensando no primeiro desses duelos, Lucas Braga previu um duelo complicado. Em caso de triunfo santista, o Coritiba estará rebaixado à Série B. "Os objetivos são diferentes, mas as duas equipes vão dar a vida em campo. Então a gente já calcula que será um jogo bem difícil, pois eles também vão partir para cima. Temos uma sequência três jogos em casa e precisamos começar com o pé direito para ir em busca dessa classificação", concluiu o camisa 30.