Lucas Braga desabafa após vitória sobre São Paulo: 'Santos soube sofrer'

O sorriso de Lucas Braga definiu bem o sentimento de todos os santistas após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na noite deste domingo, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time enfim fez as pazes com a torcida e começa a mostrar que poderá brigar, sim, por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"É um clássico, jogo sempre difícil, mas estávamos jogando em casa e precisamos buscar essa vitória do início ao fim. Sofremos, mas soubemos sofrer e estamos felizes demais pela vitória", ressaltou Lucas Braga.

O Santos fez um jogo equilibrado diante do São Paulo. Após criar as melhores oportunidades do primeiro tempo, viu o adversário crescer na etapa final e contou com grandes atuações individuais de Soteldo e João Paulo para sair com os três pontos da Vila Belmiro.

O alívio pela vitória foi tanta que muitos jogadores do Santos comemoraram com seus filhos dentro de campo. Lucas Braga foi um desses atletas. "O gol foi para o meu filho. Pé quente, primeiro jogo dele e tenho que trazer em todos agora", revelou.

A atuação do Santos foi coroada com a oitava posição na tabela de classificação, com 33 pontos. O Internacional, primeiro time dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores, tem 36. Ou seja, o time praiano tem chances reais de conquistar uma vaga ao longo do campeonato.

Lisca, agora, tem a semana inteira para trabalhar e confirmar a ascensão do time no próximo domingo. O duelo é frente ao Cuiabá, às 18h, na Arena Pantanal.