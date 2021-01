Lucas Braga lamenta e diz que faltou eficiência ao Santos em derrota

Um dos poucos titulares do Santos escalados por Cuca diante do Fortaleza, Lucas Braga não conseguiu evitar a derrota por 2 a 0, no Castelão, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o atacante, o time não foi eficiente para a aproveitar as oportunidades que criou, além de ter sofrido com a velocidade do adversário nesta quinta-feira.

De fato, o Santos perdeu uma chance clara de abrir vantagem diante do Fortaleza, com Jean Mota, que perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando o placar estava em 0 a 0. E o time cearense converteu o seu, com Juninho, logo no começo da etapa final, depois ampliando a vantagem com Wellington Paulista.

"Hoje foi mais uma batalha, domingo tem outra. Jogo de poucas chances para as duas equipes e eles foram mais eficientes. Equipe deles é bem forte, explorou o jogo de velocidade. Não fomos eficientes e eles saíram com a vitória", afirmou, na saída do gramado.

Além de Lucas Braga, o outro titular escalado por Cuca foi o lateral-esquerdo Felipe Jonatan. O atacante, aliás, parece incansável, tendo disputado os últimos 18 jogos do time. No Castelão, se esforçou, mas pouco produziu em uma noite apagada do setor ofensivo do Fortaleza.

Com a derrota, o Santos parou nos 45 pontos, somados em 30 jogos. O time ainda fará dois duelos antes de decidir a Copa Libertadores contra o Palmeiras, no dia 30. Receberá o Goiás, domingo, na Vila Belmiro, e visitará o Atlético-MG, terça-feira, no Mineirão.