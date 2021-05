Lucas Braga pede desculpas à torcida do Santos por 'campanha decepcionante'

Lucas Braga abriu o placar para o Santos escapar do vexame de ser rebaixado no Campeonato Paulista Sicredi 2021. O atacante fez o primeiro gol do triunfo por 2 a 0 sobre o São Bento, na Vila Belmiro e, ao invés de festejar a fuga do rebaixamento, preferiu pedir desculpas pela campanha ruim e pela não classificação às quartas de final.

Ciente que o time decepcionou no Estadual, ganhando apenas três dos 12 jogos disputados, todos na Vila Belmiro, ele não escondeu a vergonha pelo baixo rendimento e os míseros 13 pontos somados. O Guarani se classificou com 14, por exemplo.

Leia Também Santos espanta fantasma do rebaixamento com boa vitória sobre o São Bento

"Primeiro, quero pedir desculpas ao torcedor pela campanha. Era para estarmos brigando na parte de cima da tabela. E hoje devíamos estar comemorando uma classificação", afirmou, com sinceridade.

A permanência na elite do Estadual, para ele, era obrigação. Mesmo assim, festejou o desempenho deste domingo, no qual o Santos mereceu ganhar do São Bento. "A gente sai com o dever cumprido de não ter feito nada de errado (no jogo)", enfatizou.

Desde a saída de Soteldo, Lucas Braga vem rendendo mais por atuar em sua posição de origem, aberto pela esquerda. Ele, porém, evita criticar quem o utilizava de outra forma e prefere ressaltar o aprendizado com o venezuelano.

"Como já comentei anteriormente, Soteldo me ensinou muito pelo que fazia na esquerda e agora estou bem e quero dar continuidade", afirmou. "Estou feliz com os gols saindo e espero continuar marcando."

Lucas Braga aproveitou para elogiar o novo treinador, Fernando Diniz. "Vai nos ajudar muito. É um cara de coração enorme e coisas boas virão", falou, já imaginando uma boa estreia no técnico contra o Boca Juniors. "Uma nova decisão. É descansar para brilhar na terça-feira."