Lucas Braga vê empate do Santos como 'ruim' e esboça reação em sequência na Vila

O atacante Lucas Braga, do Santos, avaliou o empate sem gols no confronto direto diante do Sport neste domingo como um resultado ruim. O jogador lamentou as chances desperdiçadas na partida, que era decisiva para as duas equipes na briga contra a zona de rebaixamento nesta 27ª rodada do Brasileirão.

"O resultado foi ruim. A gente buscou a vitória o jogo todo. Criamos algumas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Nesses jogos, precisamos matar o jogo. Acabei perdendo uma oportunidade que Mailson fez a defesa. Mas temos agora dois jogos em casa. Vamos contar com o apoio do nosso torcedor para poder conquistar resultados positivos", afirmou o jogador após a partida.

A sequência de jogos em casa citada por Lucas Braga será contra o América-MG no próximo sábado, às 17h, pela 28ª rodada, e depois contra o Fluminense, na quarta-feira, dia 27, às 19h, em jogo atrasado da 23ª rodada.

Apesar de não ter sido o resultado esperado pelo santista, o empate dá um pouco mais de tranquilidade para o Santos, que termina a rodada fora da zona de rebaixamento, o que não teria acontecido em caso de derrota. O time da baixada santista ocupa a 15ª colocação, com 29 pontos, apenas um a mais que o Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento.

Lucas Braga, que foi titular do Santos neste domingo, foi quem esteve mais perto de balançar as redes para o time paulista neste domingo. Na sua melhor oportunidade, aos 38 minutos do segundo tempo, em chute de longe, parou apenas no goleiro Mailson. O Santos fez um jogo tímido, chegando pouco ao ataque para jogadas de perigo, principalmente na etapa final.